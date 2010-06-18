На МКС доставлен новый российско-американский экипаж
Общество, 18 июн 2010, 08:46
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На МКС доставлен новый российско-американский экипаж
На Международную космическую станцию (МКС) доставлен новый экипаж космонавтов. Минувшей ночью транспортный пилотируемый корабль "Союз ТМА-19" пристыковался к МКС.
В составе нового экипажа трое космонавтов: россиянин, командир корабля Федор Юрчихин и американцы, бортинженеры Шэннон Уокер и Дуглас Уилок.
"Союз ТМА-19" с новым российско-американским экипажем на борту стартовал с космодрома Байконур 16 июня.