В Британии из тюрьмы освобожден идеолог "Аль-Кайеды"

Радикальный исламский проповедник Абу Катада выпущен под залог из тюрьмы Лонг Лартин в графстве Вустершир, куда его поместили на время неудачных попыток британских властей экстрадировать его в Иорданию, передает Би-би-си.

Радикальный исламский проповедник Абу Катада выпущен под залог из тюрьмы Лонг Лартин в графстве Вустершир, куда его поместили на время неудачных попыток британских властей экстрадировать его в Иорданию, передает Би-би-си.

В Иордании 47-летний проповедник иордано-палестинского происхождения, которого называли правой рукой Усамы бен Ладена в Европе, заочно признан виновным в организации терактов.

Однако в мае этого года английский апелляционный суд воспрепятствовал его экстрадиции, признав, что в Иордании против религиозного лидера террористов могут использоваться пытки. Абу-Катада должен будет находиться в своем доме в западной части Лондона не менее 22 часов в сутки. Он обязан постоянно носить электронную бирку для отслеживания его перемещений.

Ему запрещено посещать мечеть, самому проводить молитвенные собрания или религиозные учебные занятия, вообще участвовать в каких-либо собраниях. Запрещено также пользоваться мобильными телефонами, компьютерами и Интернетом, принимать любых посетителей у себя дома, за исключением адвокатов и членов семьи, а полицейские получили разрешение заходить в дом и обыскивать его.

В постановлении судьи поименно названы еще несколько человек, с которыми проповеднику запрещено встречаться в пределах Лондона. В их числе: лидер "Аль-Кайеды" Усама бен Ладен, его заместитель Айман Завахири, Рашид Рамда, осужденный во Франции за организацию серии взрывов в 1995г., и радикальный проповедник Абу Хамза.

Несмотря на жесткие условия залога, министр внутренних дел Джеки Смит заявила, что правительство "разочаровано" решением суда и будет оспаривать его в палате лордов.

Абу Катада начал скрываться в декабре 2001г., незадолго до того, как правительство внесло в парламент антитеррористическое законодательство, продлевающее срок задержания подозреваемых без суда и предъявления обвинений.