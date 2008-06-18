Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 69,97 +0,22 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9754,70 +540,90 MOEX 2320,50 +0,38% RTS 1285,96 +0,03% Brent 65,14 -0,53% DJIA 25409,69 +0,29% Nasdaq 7586,07 +0,33% FTSE 7217,88 -0,09%
В Британии из тюрьмы освобожден идеолог "Аль-Кайеды"
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
В Британии из тюрьмы освобожден идеолог "Аль-Кайеды"
Общество, 18 июн 2008, 07:09
0
В Британии из тюрьмы освобожден идеолог "Аль-Кайеды"
Радикальный исламский проповедник Абу Катада выпущен под залог из тюрьмы Лонг Лартин в графстве Вустершир, куда его поместили на время неудачных попыток британских властей экстрадировать его в Иорданию, передает Би-би-си.

Радикальный исламский проповедник Абу Катада выпущен под залог из тюрьмы Лонг Лартин в графстве Вустершир, куда его поместили на время неудачных попыток британских властей экстрадировать его в Иорданию, передает Би-би-си.

В Иордании 47-летний проповедник иордано-палестинского происхождения, которого называли правой рукой Усамы бен Ладена в Европе, заочно признан виновным в организации терактов.

Однако в мае этого года английский апелляционный суд воспрепятствовал его экстрадиции, признав, что в Иордании против религиозного лидера террористов могут использоваться пытки. Абу-Катада должен будет находиться в своем доме в западной части Лондона не менее 22 часов в сутки. Он обязан постоянно носить электронную бирку для отслеживания его перемещений.

Ему запрещено посещать мечеть, самому проводить молитвенные собрания или религиозные учебные занятия, вообще участвовать в каких-либо собраниях. Запрещено также пользоваться мобильными телефонами, компьютерами и Интернетом, принимать любых посетителей у себя дома, за исключением адвокатов и членов семьи, а полицейские получили разрешение заходить в дом и обыскивать его.

В постановлении судьи поименно названы еще несколько человек, с которыми проповеднику запрещено встречаться в пределах Лондона. В их числе: лидер "Аль-Кайеды" Усама бен Ладен, его заместитель Айман Завахири, Рашид Рамда, осужденный во Франции за организацию серии взрывов в 1995г., и радикальный проповедник Абу Хамза.

Несмотря на жесткие условия залога, министр внутренних дел Джеки Смит заявила, что правительство "разочаровано" решением суда и будет оспаривать его в палате лордов.

Абу Катада начал скрываться в декабре 2001г., незадолго до того, как правительство внесло в парламент антитеррористическое законодательство, продлевающее срок задержания подозреваемых без суда и предъявления обвинений.

Теги: Британия , Европа , Иордания , Лонг
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
"Аль-Кайеда" отомстит за карикатуры на пророка терактом в Дании Общество
Идеолог терактов 11 сентября просит о мученической смерти Общество
"Аль-Кайеда" взяла ответственность за взрыв у посольства Дании Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.