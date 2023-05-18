В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта
В зоне, подверженной угрозе распространения птичьего гриппа, запретят ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, также там нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.
В каких районах введен карантин, полный список:
- Орехово-Борисово Северное;
- Орехово-Борисово Южное;
- Зябликово;
- Братеево;
- Капотня;
- Марьино;
- Люблино;
- Печатники;
- Нагатинский затон;
- Нагатино-Садовники;
- Москворечье-Сабурово;
- Царицыно;
- Бирюлево Восточное;
- Бирюлево Западное;
- Чертаново Северное;
- Чертаново Центральное.
Из двух распоряжений мэра Москвы Сергея Собянина следует, что очаги распространения — западная часть Борисовского пруда и участок Бесединского шоссе, расположенный между домами 15 и 17с13. В этих местах среди прочего закроют доступ для посторонних, там вводится запрет на лечение больных птиц.
В распоряжениях мэра о карантине также упоминается «зона наблюдения» — это территория города, примыкающая к зоне, подверженной угрозе распространения птичьего гриппа.
В Роспотребнадзоре вечером 18 мая сообщили, что случаев заражения людей птичьим гриппом в Москве нет. В ведомстве не видят угроз для жизни и здоровья москвичей.