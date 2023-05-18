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В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта

Карантинные мероприятия из-за птичьего гриппа проведут в 16 районах Москвы
Очаги заражения диких птиц птичьим гриппом обнаружили в Орехово-Борисово и Братеево. Доступ на эти территории будет закрыт. Всего карантинные мероприятия затронут 16 районов, о каких местах идет речь — в инфографике РБК

В зоне, подверженной угрозе распространения птичьего гриппа, запретят ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, также там нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.

В каких районах введен карантин, полный список:

  • Орехово-Борисово Северное;
  • Орехово-Борисово Южное;
  • Зябликово;
  • Братеево;
  • Капотня;
  • Марьино;
  • Люблино;
  • Печатники;
  • Нагатинский затон;
  • Нагатино-Садовники;
  • Москворечье-Сабурово;
  • Царицыно;
  • Бирюлево Восточное;
  • Бирюлево Западное;
  • Чертаново Северное;
  • Чертаново Центральное.

Из двух распоряжений мэра Москвы Сергея Собянина следует, что очаги распространения — западная часть Борисовского пруда и участок Бесединского шоссе, расположенный между домами 15 и 17с13. В этих местах среди прочего закроют доступ для посторонних, там вводится запрет на лечение больных птиц.

В распоряжениях мэра о карантине также упоминается «зона наблюдения» — это территория города, примыкающая к зоне, подверженной угрозе распространения птичьего гриппа.

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В Роспотребнадзоре вечером 18 мая сообщили, что случаев заражения людей птичьим гриппом в Москве нет. В ведомстве не видят угроз для жизни и здоровья москвичей.

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
птичий грипп Москва карантин
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