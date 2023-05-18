Суд отправил в колонию атаковавшего сайты Минобороны и Кремля айтишника

Суд в Ростове отправил в колонию IT-специалиста за кибератаки на сайт Минобороны и Кремля

Россиянина Евгения Котикова приговорили к трем годам в колонии за кибератаки на сайты Кремля и Минобороны в феврале прошлого года. ФСБ считает, что он действовал в интересах киевского режима

Фото: РБК

Ростовский областной суд отправил в колонию IT-специалиста Евгения Котикова за участие в организованной Украиной компьютерной DDoS-атаке на сайты Кремля и Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления ФСБ.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 800 тыс. руб.», — говорится в сообщении. Также в пользу государства изъяли его компьютер.

Котиков участвовал в блокировке информационных ресурсов в феврале 2022 года, «выступая в качестве сторонника киевского режима», уточнило ведомство. Постановление суда уже вступило в силу.

После начала российской спецоперации на Украине сайты органов власти России и российских СМИ подверглись хакерским атакам. В частности, возникали проблемы с доступом к сайтам Кремля, правительства и Госдумы для пользователей из других стран: ресурсы не загружались и автоматически выдавали другой адрес со словом «DDoS». Также DDoS-атакам подвергались сайты российских СМИ, в том числе РБК, «Лента», «РИА Новости», ТАСС. В Кремле сначала опровергали информацию о DDoS-атаках, однако потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «атаки идут постоянно», из-за чего «сайт часто подвисает».

5 марта российский ЦБ сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из-за DDoS-атаки. Ответственность за атаки на российские ресурсы взяла на себя хакерская группировка Anonymous.

По данным компании «Ростелеком-Солар», главной мишенью DDoS-атак были ресурсы органов власти. Только за 7–10 марта 2022 года на один из госпорталов было совершено около 1700 подобных атак, писала компания. При этом в коммерческом сегменте с 1 по 10 марта было зафиксировано и отражено 1100 DDoS-атак, что превысило показатель за весь февраль. Наибольшее число атак пришлось на банки (свыше 450 атак). Через месяц после начала спецоперации интенсивность DDoS-атак снизилась.