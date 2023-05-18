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Производители мебели в России снизили отпускные цены

Ассоциация предприятий мебельной промышленности: цены на мебель в России упали на 7%
Отпускные цены на кухонную, офисную и торговую мебель в России снизились примерно на 7%. Снижение цен происходит одновременно с сокращением числа производителей и на фоне снижения покупательского спроса
Фото: Алина Десятниченко / РБК
Фото: Алина Десятниченко / РБК

Отпускные цены производителей мебели в России снизились по итогам первого квартала в среднем на 7%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

Цены снижаются на кухонную, офисную и торговую мебель, а также на кухонную и металлическую мебель, уточняют в АМДПР, при этом на некоторые категории мебельных товаров цены сократились еще заметнее. Изменить отпускную стоимость производителям позволило снижение стоимости некоторых комплектующих — фанеры (цены на этот материал упали на 49% год к году), ДСП, ДВП и МДФ (минус 26–39% год к году).

Мебельные фабрики повышали цены весной 2022 года из-за сложностей с поставками материалов, сообщил исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин. По его словам, в первом квартале года в салонах их сети средняя стоимость одного товара снизилась на 8% год к году.

Сеть «OBI Россия» не повышала розничные цены с конца 2022 года, сообщил ее коммерческий директор Дмитрий Бондаренко, также, по его словам, поставщик компании снизил цены на мебель из ЛДСП. Сообщили о снижении цен у поставщиков на 10–15% и в компании Divan.ru.

Газета указывает, что поставщики снижают цены в условиях сокращения самого рынка мебели: за январь и февраль 2023 года производство мебели в стране в натуральном выражении сократилось почти на 10%, до 7,9 млн единиц. Такое сокращение производства обусловлено в том числе тем, что падает покупательская активность, пишет «Коммерсантъ».

В денежном выражении продажи мебели снизились примерно на 35% год к году, сообщили газете в консалтинговом агентстве «Infoline-Аналитика». Гендиректор Mr.Doors Сергей Шихов считает, что такая динамика объясняется ажиотажным спросом начала 2022 года.

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