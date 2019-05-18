В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

По предварительным данным, у 54-летнего водителя «МАЗа» отказали тормоза, и он столкнулся с иномаркой Peugeot и маршруткой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда. В результате за медицинской помощью обратились 17 человек, сообщили РБК в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария произошла 17 мая в 19:30 по местному времени (18:30 мск) на Университетском проспекте.

По предварительным данным, 54-летний водитель «МАЗа» не справился с управлением: у него отказали тормоза. В результате грузовик столкнулся с иномаркой Peugeot и маршруткой, после чего микроавтобус отбросило в столб.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, в больнице остаются 14 человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, им были сделаны операции. Еще троих пострадавших отправили лечиться амбулаторно.

Как сообщила «РИА Новости» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, водитель грузовика задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).