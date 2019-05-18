СМИ узнали о многомиллионном наказании для командира российской подлодки

С командира подводной лодки «Краснодар» и экс-командира дивизиона субмарин взыскивают деньги за аварию, которая привела к поломке судна

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

По данным «Коммерсанта», судебные приставы в Санкт-Петербурге взыскивают 5 млн руб. с бывшего командира дивизиона подводных лодок Игоря Мартемьянова, а в Севастополе требуют 21,7 тыс. руб. с командира подлодки «Краснодар» Дениса Сопина. Издание утверждает, что поводом стало решение окружного суда по делу о столкновении «Краснодара» с иностранным судном в 2016 году.

Процесс проходил в закрытом режиме, однако «Коммерсантъ» утверждает, что по его результатам оба офицера признали свою вину, получили штрафы. И хотя у российской субмарины был лишь сломан перископ, ремонтные работы были оценены в 33 млн руб. Часть этой суммы (17 млн руб.) решением Ленинградского окружного военного суда было решено взыскать с Мартемьянова и Сопина.

«Коммерсантъ» утверждает, что Сопин фактически сразу возместил свою часть ущерба, но не заплатил судебные издержки, а Мартемьянов до сих пор должен 5 млн руб. Он указывает, что является инвалидом третьей группы на пенсии, имея к тому же на иждивении двух несовершеннолетних детей.

«Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка», спущенная на воду в 2014 году. После ремонта в 2017 году она входила в оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море.