В США пассажирский поезд сошел с рельсов и сбил встречный состав
Общество, 18 мая 2013, 05:08
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В США пассажирский поезд сошел с рельсов и сбил встречный состав
В результате столкновения двух пассажирских поездов в американском штате Коннектикут пострадали от 20 до 25 человек, передает агентство Associated Press.
По предварительным данным, погибших в результате аварии нет.
Столкновение поездов произошло в городе Фэрфилд. Следовавший из Нью-Хейвена в нью-йоркский район Манхэттен пригородный поезд сошел с рельсов и столкнулся с составом, проходящим во встречном направлении. С рельсов сошли несколько вагонов второго поезда.
На месте происшествия работают спасатели. Следствие выясняет причины происшествия.