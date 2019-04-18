Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Мужчина хранил в чайнике средства на покупку квартиры, которые его жена потом перепрятала в старый диван. Не зная о новом «тайнике» для денег, житель Брянска сжег диван, в результате удалось спасти только 117,5 тыс. руб.

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как​ местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике. Об этом сообщают «Брянские новости».

Мужчина собирал деньги на покупку квартиры и спрятал их в металлическом чайнике. Затем его супруга перепрятала чайник с деньгами в старый диван. Житель Брянска решил сжечь его, не подозревая о чайнике внутри — в результате возместить удалось только 117,5 тыс. руб.

В Банке России заявили, что главным фактором для возмещения средств в подобных случаях является состояние банкнот — уцелеть должно не менее 55% площади купюры.

В мае 2017 года мужчина сжег 1 млн и 14 тыс. руб. при попытке украсть деньги из банкомата в смотровой поликлинике города Нягань. По данным полиции, 41-летний житель города забрался в здание медицинского учреждения через окно и попытался вскрыть банкомат при помощи газо-режущего оборудования.