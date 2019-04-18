Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после смерти

Американские ученые провели эксперимент на свиньях, которых после смерти подключали к особой системе BrainEx. Спустя десять часов после смерти мозг животных все еще сохранял активность

Лаборатория в Йеле (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Группа ученых из ​Йельского университета в США провела эксперимент по восстановлению мозговой активности после смерти. Им удалось добиться успеха с подопытной свиньей. Результаты эксперимента были опубликованы 17 апреля в журнале Nature.

В аннотации к статье ученые отмечают, что мозг всех млекопитающих чрезвычайно уязвим при возникновении перебоев в кровоснабжении и падении уровня кислорода в крови. Как поясняет издание «N+1», ознакомившееся с полной версией статьи, группе ученых под руководством Ненада Сестана удалось создать высокотехнологичную систему, которая защищает изолированный гловной мозг млекопитающего от быстрого разрушения и подает специальный раствор для питания тканей.

Эксперимент был проведен на 32 свиньях, разделенных на четыре экспериментальные группы. Одну из этих групп подключали к разработанной ими системе, названной BrainEx, спустя четыре часа после смерти. Спустя шесть часов наблюдения орган все еще проявлял активность. Таким образом, в сумме мозг мертвого животного функционировал еще десять часов.

«Это направление исследований могло бы привести к появлению нового метода посмертного изучения головного мозга. Новая технология открывает возможности изучать сложные взаимодействия клеток и сетей нейронов, которые теряются при других способах сохранения тканей. Также она могла бы стимулировать исследования по разработке методов восстановления мозга после прекращения кровоснабжения мозга, например, при инфаркте миокарда», — цитирует издание слова главы проекта Исследование мозга путем продвижения инновационных нейротехнологий (BRAIN Initiative) Национальных институтов здоровья США Андреа Бекель-Митченер.