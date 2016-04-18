Участницу инсценировки похищения на Bentley решили выдворить из России

Девушку, участвовавшую в инсценировке похищения человека на автомобиле Bentley в центре Москвы, могут выдворить из страны. МВД составило в ее отношении протокол о нарушении правил въезда в Россию

Фото: Никита Попов / РБК

В отношении девушки, участвовавшей в инсценировке похищения человека на Bentley Continental, составлен протокол об административном правонарушении, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк. В ближайшее время будет решен вопрос о выдворении девушки за пределы России.

«Сегодня в отношении девушки, участвовавшей в инсценировке тяжкого преступления, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)», — сообщила представитель МВД.

По ее словам, в ближайшее время материалы будут переданы в суд для решения вопроса об административном выдворении правонарушительницы за пределы России.

МВД не уточняет, в какую страну может быть выдворена участница инсценировки похищения.

17 апреля на Мясницкой улице в центре Москвы злоумышленники в масках напали на женщину — водителя автомобиля Bentley Continental, затолкали ее в багажник машины и уехали. В связи с похищением в Москве был объявлен план «Перехват». Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в похищении автомобиля, девушка, находившаяся в машине, была освобождена. В МВД сообщали, что помимо девушки в машине находились трое молодых людей.

Позже стало известно, что задержанные по подозрению в угоне автомобиля Bentley Continental вместе с его владелицей заявили, что похищение машины являлось проверкой реакции граждан на преступление.

«Угонщиков» решили привлечь к административной ответственности.