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В Москве умер последний главком военного флота СССР

В Москве на 95-м году жизни умер последний командующий военным флотом СССР Чернавин
Чернавин командовал первой советской подлодкой, совершившей автономное плавание подо льдами Арктики сроком в 50 суток. Адмирала затем удостоили звания Героя СССР. Его похоронят в Мытищах
Владимир Чернавин
Владимир Чернавин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Москве на 95-м году жизни умер последний главнокомандующий Военно-морским флотом СССР, адмирал Владимир Чернавин, сообщил РБК руководитель аппарата клуба военачальников Николай Дерябин.

«К сожалению, сегодня ночью Чернавин Владимир Николаевич умер в госпитале. Информации о дате похорон и прощания пока нет», — рассказал он.

Дерябин в беседе с ТАСС уточнил, что адмирал скончался после болезни в военном госпитале в ночь с 17 на 18 марта. Дочь Чернавина сообщила «Звезде», что прощание пройдет в воинском мемориале в Мытищах.

Чернавин родился 22 апреля 1928 года в украинском городе Николаеве. Он окончил Ульяновский механический техникум, Бакинское военно-морское подготовительное училище, а также Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе в Санкт-Петербурге. Он был в числе первых, кто служил на атомных подлодках, в 1959 году стал командиром атомной подводной лодки «К-21». В 1962 году эта подлодка впервые в истории советского флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток, пройдя под арктическими льдами, отработав методику подледного плавания, всплытия в полынье.

В 1981 году Чернавина удостоили звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждение произошло с формулировкой «за большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового океана, личное мужество, проявленное в сложных и ответственных океанских походах».

С 1985 по 1992 год он был замминистра обороны, главкомом флота — в 1985–1991 годах. После распада Советского Союза адмирал занял должность главнокомандующего ВМФ Объединенных вооруженных сил СНГ, в феврале 1993 года ушел в отставку.

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