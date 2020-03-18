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Пандемия коронавируса ,  
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Минспорт порекомендовал отменить из-за вируса все соревнования в России

К соревнованиям, которые все-таки будут проводиться, Минспорт рекомендует не допускать спортсменов, тренеров и иных специалистов из тех регионов России, где объявлен карантин
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ об отмене или переносе всех спортивных соревнований, проводящихся на территории страны. Целью такой меры в приказе названо предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Минспорта.

В соответствии с документом всем общероссийским спортивным федерациям, а также органам власти регионов России, отвечающим за развитие физкультуры и спорта, рекомендовано отменить или отложить проведение всех официальных спортивных соревнований начиная с 21 марта и вплоть до особого распоряжения.

К тем соревнованиям, которые все-таки будут проводиться, Минспорт рекомендует не допускать спортсменов, тренеров и иных специалистов из тех регионов России, где объявлен карантин.

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Кроме того, Минспорт рекомендовал ограничить работу спортшкол и других организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта по 10 апреля к занятиям в них рекомендуется допускать не более 30 человек в каждой группе и только с письменного согласия родителей.

16 марта Минспорт предписал отменить проведение на территории России всех международных спортивных соревнований, в том числе участие иностранных спортсменов, тренеров и специалистов во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием.

Пандемия COVID-19 и ограничения на проведение массовых мероприятий, которые вводят власти разных регионов России и других стран, уже привели к отмене множества спортивных мероприятий. В частности, УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на лето 2021-го и приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. До 10 апреля приостановлено проведение матчей Российской премьер-лиги, КХЛ и Единой лиги ВТБ, объявлен перерыв в футбольных чемпионатах Испании, Германии, Италии и других стран

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минспорт, коронавирус
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