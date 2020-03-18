Минспорт порекомендовал отменить из-за вируса все соревнования в России

К соревнованиям, которые все-таки будут проводиться, Минспорт рекомендует не допускать спортсменов, тренеров и иных специалистов из тех регионов России, где объявлен карантин

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ об отмене или переносе всех спортивных соревнований, проводящихся на территории страны. Целью такой меры в приказе названо предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Минспорта.

В соответствии с документом всем общероссийским спортивным федерациям, а также органам власти регионов России, отвечающим за развитие физкультуры и спорта, рекомендовано отменить или отложить проведение всех официальных спортивных соревнований начиная с 21 марта и вплоть до особого распоряжения.

К тем соревнованиям, которые все-таки будут проводиться, Минспорт рекомендует не допускать спортсменов, тренеров и иных специалистов из тех регионов России, где объявлен карантин.

Кроме того, Минспорт рекомендовал ограничить работу спортшкол и других организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта по 10 апреля к занятиям в них рекомендуется допускать не более 30 человек в каждой группе и только с письменного согласия родителей.