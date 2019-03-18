Полиция проверит видео с плюнувшей на двери ростовского храма девушкой

Сотрудники правоохранительных органов проверяют видеозапись, на которой запечатлено, как девушка плюет на двери одного из храмов города. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы регионального МВД сообщает местная телерадиокомпания «Дон-ТР».

«Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказал представителей полиции.

Речь идет о кадрах, которые накануне появились в соцсетях, уточняет интернет-издание «Блокнот. Ростов-на-Дону». На них девушка подходит к Старо-Покровскому храму, плюет в двери, поворачивается к камере и улыбается. Подобная запись, как отмечает портал, вызвала «шквал возмущения» у пользователей Сети.

Позднее, по его данным, в паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте» появился текст с извинениями девушки. «Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности, не осознавала, насколько это ужасно с моей стороны — поступать подобным образом и выкладывать это в интернет», — отметила она.