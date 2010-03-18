В Чечне в бою с террористами убит сотрудник МВД РФ

В Чеченской Республике уничтожены 4 боевика, входивших в группировку членов террористической организации "Аль-Кайеда" Муханнада и Ясира. Во время перестрелки с членами бандформирования погиб один милиционер, еще один получил ранения, передает телеканал "Россия 24".

На месте проведения операции находятся вице-премьер правительства Чечни по силовому блоку и глава МВД республики Руслан Алханов. Как сообщалось ранее, силы МВД блокировали группу боевиков численностью около 20 человек во Веденском районе Чечни. В настоящий момент спецоперация продолжается.

Напомним, что 2 марта в ингушском селе Экажево в результате спецоперации был убит один из идеологов кавказского терроризма Александр Тихомиров, более известный как Саид Бурятский. Несколько его сподвижников были задержаны по делу о подрыве поезда "Невский экспресс" в ноябре 2009г.