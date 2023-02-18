Умерла бывшая жена Высоцкого

Абрамова и Высоцкий развелись в 1970 году после пяти лет брака, у них родились двое детей — Аркадий и Никита Высоцкие. Актер Смехов назвал бывшую жену «толковым словарем» барда

Людмила Абрамова (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

На 84-м году жизни умерла бывшая жена певца Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова, сообщил актер Вениамин Смехов в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты [Высоцких], «толковый словарь» поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи», — написал он.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий поженились в 1965 году, развелись в 1970-м. Певец умер 25 июля 1980-го на 43-м году жизни.

Как актриса Абрамова исполнила роли Эвы Престли в фильме «713-й просит посадку» (1962) и Лены в «Восточном коридоре» (1966), а также в «Красном черноземе» (1977) и телесериале «Середина жизни» (1976). Как сценарист работала над фильмом «Пока не выпал снег» (1984). Кроме того, снималась в документальных фильмах о бывшем муже «Владимир Высоцкий: Портрет артиста» (1988), «Я не люблю...» (1988), «Владимир Высоцкий. Я приду по ваши души!» (2003), а также в документальных сериалах «Чтобы помнили» и «Как уходили кумиры».