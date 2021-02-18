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В Минкультуры выбрали нового гендиректора «Росгосцирка»

Сергей Беляков
Сергей Беляков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности руководителя «Росгосцирка» Сергей Беляков выбран новым генеральным директором этого учреждения, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Беляков был выбран на эту должность по итогам конкурса, который прошел в формате презентации участниками программ деятельности «Росгосцирка», уточнили в ведомстве. В финальном этапе отбора участвовали 12 кандидатов.

Ранее должность гендиректора «Росгосцирка» занимал Владимир Шемякин, 15 декабря он покинул пост по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя учреждения был назначен Сергей Беляков, занимавший должность советника главы «Росгосцирка».

Материал дополняется.

​«Росгосцирк»
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