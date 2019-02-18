В Минстрое нашли способ резко сократить сроки отключения горячей воды

При внедрении умных технологий в ЖКХ возможно добиться значительного сокращения сроков отключения горячей воды. Такое мнение высказал замглавы Минстроя

Фото: Сергей Куликов / ТАСС

Рассуждая о претворении в жизнь технологии «Умный город» в интервью газете «Известия», замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил, что уже разрабатываются технологии, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды во время летней профилактики. По его словам, миллиардных инвестиций для этого не требуется, а комфорт обеспечить возможно.

По словам чиновника, соответствующие эксперименты проводились в больших микрорайонах трех городов. «Были даже ситуации, где удалось сократить срок отключения горячей воды до трех дней», — рассказал Чибис. При этом он не уточнил, когда удастся внедрить умные технологии.

В сентябре 2017 года на полях Восточного экономического форума Чибис рассказывал о том, что в Минстрое рассчитывают в несколько этапов сократить сроки отключения горячей воды, а к 2022–​2025 годам сократить срок до двух дней, сообщало агентство ТАСС. По словам Чибиса, в итоге в Минстрое надеются, что воду вообще не будут отключать.

В августе того же года мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывая о программе реновации, пообещал, что в новых домах горячую воду на летнюю профилактику отключать не будут. При этом он добавил, что «новые дома когда-нибудь станут старыми», и потребность в отключении горячей воды «хотя бы ненадолго» все равно появится.