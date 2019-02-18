В Минстрое нашли способ резко сократить сроки отключения горячей воды

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,17 -0,14 EUR Бирж. 74,96 0,04 Brent 66,30 1,16% USD Нал. 66,58 65,84 EUR Нал. 75,45 74,56 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1333 0,0036 BTC/USD Бирж. 3 823,90 89,60 IMOEX 2 470,62 -0,78% RTSI 1 176,27 -0,10% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,58%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,58%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 14:07
Чемезов объявил о делении ОАК на гражданский и военный дивизионы Общество, 15:21 Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине Политика, 15:13 Чемезов пообещал до конца года поставить С-400 Турции Политика, 15:12 Российские военные приступили к тестированию нового пулемета Калашникова Политика, 14:54 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 14:50 Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом ракет С-400 для Китая Политика, 14:50 ЦБ Испании заявил о неспособности Bitcoin стать платежной системой Крипто, 14:41 Кадыров заявил о планах фонда из ОАЭ вложить $50 млн в аэропорт в Грозном Бизнес, 14:29 Про хобби: выставочный бизнес и коллекция оправ Елены Меркуловой Стиль, 14:25 Телефонные террористы в Москве «заминировали» более 20 ТЦ и офис такси Общество, 14:19 Заявитель по «делу Baring Vostok» объяснил свои претензии Бизнес, 14:05 В Сети появилось видео с места взрывов в Донецке Общество, 14:04 Минпросвещения прокомментировало ситуацию с учебником по истории Крыма Политика, 14:02 «Бавария» отправилась на матч с «Ливерпулем» без четырех игроков основы Спорт, 14:00
Общество ,  
0 
В Минстрое нашли способ резко сократить сроки отключения горячей воды
При внедрении умных технологий в ЖКХ возможно добиться значительного сокращения сроков отключения горячей воды. Такое мнение высказал замглавы Минстроя
Фото: Сергей Куликов / ТАСС

Рассуждая о претворении в жизнь технологии «Умный город» в интервью газете «Известия», замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил, что уже разрабатываются технологии, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды во время летней профилактики. По его словам, миллиардных инвестиций для этого не требуется, а комфорт обеспечить возможно.

По словам чиновника, соответствующие эксперименты проводились в больших микрорайонах трех городов. «Были даже ситуации, где удалось сократить срок отключения горячей воды до трех дней», — рассказал Чибис. При этом он не уточнил, когда удастся внедрить умные технологии.

В сентябре 2017 года на полях Восточного экономического форума Чибис рассказывал о том, что в Минстрое рассчитывают в несколько этапов сократить сроки отключения горячей воды, а к 2022–​2025 годам сократить срок до двух дней, сообщало агентство ТАСС. По словам Чибиса, в итоге в Минстрое надеются, что воду вообще не будут отключать.

Общество
Минстрой обязал ставить в дома легко выбиваемые взрывом стеклопакеты

В августе того же года мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывая о программе реновации, пообещал, что в новых домах горячую воду на летнюю профилактику отключать не будут. При этом он добавил, что «новые дома когда-нибудь станут старыми», и потребность в отключении горячей воды «хотя бы ненадолго» все равно появится.

В настоящее время в Москве продолжительность отключения горячей воды не должна превышать десять дней. В это время проводятся профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях, диагностика магистральных и разводящих сетей, а также перекладка трубопроводов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минстрой, Андрей Чибис
Материалы по теме
Минстрой выступил против введения социальной нормы энергопотребления
Общество
Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter