С.Шойгу предупредил о новых землетрясениях в Сибири

Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу предупредил о возможности повторных землетрясений в регионах Сибири. На субботнем совещании в Абакане по вопросу ликвидации последствий землетрясения в Тыве, Хакасии и Республике Алтай он продемонстрировал премьер-министру РФ Владимиру Путину карту сейсмической активности.

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Глава МЧС отметил, что активность более 9 баллов была отмечена в районе Монголии, и выразил мнение, что "прошлое землетрясение – не последнее". В связи с этим он предложил ускорить процесс по созданию межрегионального центра прогнозирования, мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе Алтая и Саянского нагорья.

Отметим, что российский премьер прибыл 18 февраля в Хакасию, чтобы подвести итоги ликвидации прошлогодних землетрясений в Сибири. В совещании также приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский и министр энергетики РФ Сергей Шматко. Особое внимание было уделено расселению ветхого и аварийного жилья.

В.Путин предложил выделить Туве как региону, который сильнее всего пострадал от землетрясения, дополнительную финансовую помощь в размере 400 млн рублей. "Стихия затронула территории республик Хакасия, Алтай, Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей. Эпицентр в обоих случаях находился в республике Тыва. Свыше тысячи населенных пунктов, в которых проживает порядка 6 млн человек, затронули эти события. Обошлось без серьезных разрушений и жертв. Хотел бы в этой связи поблагодарить спасателей, медиков, других специалистов, которые работали на ликвидации последствий", - отметил глава правительства.

Он уточнил, что только в республике Тыва предстоит восстановить около 1 тыс. домов, 100 объектов инфраструктуры, включая 2 ТЭЦ и 3 моста. "Нужно создавать систему оповещения населения. И в этой связи прошу Министерство по чрезвычайным ситуациям вместе с Академией наук представить конкретные предложения по созданию межрегионального Центра прогнозирования, мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Алтая-Саянского нагорья. А это сейсмоопасный район, как мы знаем. Его основой должны стать современные сейсмостанции в республиках Тыва, Хакасия, Алтай. Такие объекты должны быть полностью оборудованы, оснащены техникой и укомплектованы кадрами", - заключил В.Путин

Напомним, 27 декабря в 23:21 по местному времени (19:21 мск) в Каа-Хемском районе Тувы, в 55 км северо-восточнее села Сарыг-Сеп (107 км восточнее Кызыла) было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Очаг подземных толчков находился на глубине 6,9 км.

Жертв и сильных разрушений в результате подземных толчков нет, хотя в столице Тувы Кызыле были повреждены 15 школ, в которых потрескались стены. По словам жителей района, затронутого землетрясением, 27 декабря "сильно трясло", люди в Кызыле и других зонах бедствия покинули свои дома. Подземные толчки также ощущались в других регионах Сибири - Хакасии, Бурятии, Красноярском крае, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской и Томской областях.

По данным главы МЧС С.Шойгу, землетрясение в Туве было мощным — 9 баллов по шкале Рихтера. Министр назвал данное сейсмическое событие беспрецедентным по силе для Тувы и выразил удивление, что оно не привело к значительным жертвам и разрушениям.