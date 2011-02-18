Свергнутый президент Туниса тяжело болен

Свергнутый президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али находится при смерти в одном из госпиталей г.Джедда на западе Саудовской Аравии, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

Свергнутый президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али находится при смерти в одном из госпиталей г.Джедда на западе Саудовской Аравии, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

В январе т.г. тунисский лидер перенес инсульт и впал в кому. В то же время официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Президент Туниса З.бен Али 14 января 2011г.бежал из страны вместе с семьей после государственного переворота. По некоторым данным, он вывез из страны 20 млрд долл.

Смене власти в Тунисе предшествовали массовые выступления граждан, которые продолжались с декабря 2010г. Причиной волнений стали нерешенные проблемы безработицы, коррупции и высоких цен на продовольствие. Власть отошла к переходному правительству, которое возглавляет премьер-министр Мухаммед Ганнуши.

Однако вслед за этим вспыхнули новые волнения. Люди потребовали выхода из состава кабинета министров всех политиков, принадлежавших к партии З.бен Али.

По данным миссии Организации Объединенных Наций, в ходе беспорядков в Тунисе погибли 219 человек, 510 получили ранения.