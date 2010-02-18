Ю.Лужков хочет выделить старожилам Речника землю в Подмосковье

Мэр Москвы Юрий Лужков обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с предложением выделить старожилам столичного поселка Речник, проживающим там с 1950-х гг., землю в ближайшем Подмосковье для строительства, цитирует заявление руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Леонида Бочина телеканал "Россия 24".

По его ловам, земля будет выделена из территорий, которые находятся в собственности города.

При этом уточнить точное количество жителей Речника, попадающих под эту программу, Л.Бочин не смог. "Однако, по данным из разных источников, таких всего пять-шесть человек. В любом случае их не больше десяти", - заявил Л.Бочин. При этом он отметил, что право наследования на эти земельные участки распространяться не будет.

Ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура возбудила 4 уголовных дела в отношении должностных лиц по факту выявления серьезных нарушений при сносе домов в московском поселке Речник. Уголовные дела были инициированы по жалобам самих жителей, которые утверждали, что при сносе их домов имело место хищение их имущества.

В связи с этим директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков заявил, что судебные приставы не могут быть причастны к кражам, так как непосредственно не участвовали в сносе домов.

Снос домов был приостановлен 6 февраля до тех пор, пока Генпрокуратура не подтвердит законность ранее принятых решений суда.

Президент России Дмитрий Медведев 4 февраля 2009г. поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению администрации Кремля проверить соблюдение прав граждан, владеющих земельными участками и строениями на отдельных территориях в Москве, в том числе на территории поселка Речник, и их право на "дачную амнистию".

Напомним, поселок Речник был основан в 1955г. работниками Канала имени Москвы. Тогда им были выделены участки для огороднических целей без права возведения на них жилых построек. Однако со временем территория превратилась в дачный поселок и сейчас занимает 20 га в пойме Москвы-реки.