Актриса Удовиченко перенесла операцию на позвоночнике
Народная артистка России Лариса Удовиченко в декабре перенесла операцию на позвоночнике и сейчас проходит реабилитацию, сообщил ее друг артист Эвклид Кюрдзидис в разговоре с ТАСС.
«Операция прошла успешно», — сказал он и отметил, что сообщает информацию с разрешения Удовиченко. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила это, уточнив, что актриса сейчас выписана и находится дома.
На сайте регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру» 29 декабря 2022 года сообщили, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника, поэтому спектакль «Новогодний переполох» в Петрозаводске прошел с заменой.
Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене. Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Известность пришла к актрисе после роли Маньки Облигации в телесериале «Место встречи изменить нельзя».
Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: «Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри Поппинс, до свидания», «Летучая мышь», «Мертвые души», «Женатый холостяк», «Тартюф», «На кого Бог пошлет», «Даша Васильева. Любительница частного сыска» и других.
В 1984 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — народной артистки России.