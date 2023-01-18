Правительство не поддержало идею сделать 31 декабря официальным выходным

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Правительство не поддержало законопроект об установлении 31 декабря официального выходного. Соответствующий документ депутаты ЛДПР внесли в Госдуму еще в 2020 году.

Депутаты предлагали перенести на 31 декабря выходной с 8 января, включив тем самым последний день года в период новогодних праздников. В правительстве сочли это предложение «избыточным» в связи с тем, что решение о выходном в этот день и без того принимаются каждый год с учетом целесообразности.

«Следует отметить, что в 2022 году 31 декабря был выходным днем. В 2023 году он также будет выходным днем. Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря», — говорится в появившемся 18 января отзыве правительства на законопроект двухлетней давности.

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