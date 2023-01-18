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Под Киевом после падения вертолета рядом с детским садом произошел взрыв

Фото: brovary.net.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: brovary.net.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В городе Бровары Киевской области произошел взрыв, в результате которого начался пожар, передает издание «Обозреватель» со ссылкой на местную полицию.

«Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, пожарные и врачи. Предварительно есть пострадавшие», — рассказали в полиции», — говорится в сообщении.

Издание «Трибуна — Бровары» пишет, что, по предварительным данным, возле одного из детсадов упал вертолет. Эта информация проверяется.

Материал дополняется. 

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