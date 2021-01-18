В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Масштабный процесс начался еще в декабре, как и в ряде других государств. Мировые лидеры по примененным дозам вакцины — в инфографике РБК

В России с 18 января перешли от масштабной вакцинации к массовой. В рамках этой программы Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов, где граждане могут получить прививку. В стране применяют разработанную Центром Гамалеи вакцину «Спутник V». Она состоит из двух компонентов и вводится в два этапа. Последние доступные данные по введенным дозам в России были представлены в Twitter вакцины «Спутник V» 11 января, на тот момент в стране успели привиться более 1,5 млн человек. По абсолютному числу примененных доз вакцины Россия входит в число лидеров. Мировым лидером по количеству доз в пересчете на численность населения пока остается Израиль.