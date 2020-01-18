Умер соавтор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин

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В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался драматург Юрий Димитрин, который в 1975 году вместе с композитором Александром Журбиным написал первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». Об этом Журбин сообщил в Facebook.

«Умер Юрий Георгиевич Димитрин. Юра, ты будешь вечно в моем сердце», — написал композитор.

В следующей записи Журбин опубликовал фотографию, датированную 1975 годом, на которой он стоит рядом в Димитриным на банкете после премьеры рок-оперы «Орфей и Эвридика». «Мы были молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой... но даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта опера будет ставиться и через 45 лет», — отметил он.

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