Полиция раскрыла поставлявшую контрафактный ботокс в Москву ОПГ

Столичная полиция раскрыла деятельность преступной группы из восьми человек, которые продавали через интернет-сайты контрафактный ботокс для инъекций (препарат для сглаживания морщин). Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, рассказал РБК источник в территориальном отделе полиции. Эту информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела.

В среду, 17 января, следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество). Полицейские выяснили, что в состав организованной преступной группы входили жители Московской области и Татарстана.

Оперативники установили, что подозреваемые занимались продажей ботокса с 2016 года. «Но этот период может быть значительно больше, следствию только предстоит это установить», — добавил источник. В полиции отметили, что правообладателем продаваемых участниками преступной группы препаратов является компания Allergan, зарегистрированная в США. «Препараты продавали через интернет-сайты», — отметил источник.

Полиции стало известно о деятельности группы от жительницы столицы, которая приобрела на сайте ботокс. По словам собеседника, знакомого с материалами уголовного дела, женщина купила препарат на 8,5 тыс. руб.

Источник в полиции сообщил, что интернет-сайт в настоящее время заблокирован. «Следствию предстоит установить канал поставки контрафактного препарата, а также общий объем полученной прибыли», — добавил собеседник.

В косметологии препарат применяют для сглаживания морщин и изменения пропорций лица. Действующее вещество ботокса — ботулотоксин — является сильнейшим органическим ядом, и применять этот препарат и его аналоги можно только под контролем квалифицированных медиков.