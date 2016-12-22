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В Москве покажут фильм об особенностях генетики блокадников и Путина
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В Москве покажут фильм об особенностях генетики блокадников и Путина
Общество, 18 янв, 19:48
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В Москве покажут фильм об особенностях генетики блокадников и Путина
В фильме утверждается, что у наследников переживших блокаду Ленинграда особая генетика, в качестве примера приводятся Владимир Путин, другие политики и общественные деятели. Фильм создавался при поддержке «Справедливой России»
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В четверг, 18 января, в Москве состоится закрытый показ фильма «Блокадная кровь. Генетика», в котором говорится об особенностях в генетике переживших блокаду, их потомков и детей победителей. В качестве примера таких людей авторы фильма называют президента Владимира Путина, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, патриарха Кирилла, главу фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергея Миронова. На это обратила внимание «Новая газета».

«Те, кто пережил блокаду, как [писатель] Даниил Гранин, [спортсменка] Валентина Максимова, [ученый-океанолог] Артур Чилингаров, [актриса] Алиса Фрейндлих, [писатель] Борис Стругацкий, [писатель] Виктор Конецкий, [художник] Илья Глазунов, [поэт] Александр Городницкий, или дети победителей, представители первого послевоенного поколения, рожденные в этом особенном месте, — Владимир Путин, патриарх Кирилл, Сергей Миронов, Сергей Иванов, Сергей Нарышкин и многие другие жители теперь уже Санкт-Петербурга — всех их связывает единая манера поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе», — говорится в фильме (фрагмент с 36:25).

Затем кандидат биологических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского университета Олег Глотов говорит, что «волевые качества организма человека» во многом определяются генетическими компонентами. «Мои коллеги и я, в какой-то степени, подошли к мысли, что изучение жителей блокадного Ленинграда в тяжелейших условиях блокады поможет раскрыть некоторые механизмы и ответить на вопросы, что же позволяет нам выжить и какие же в этом задействованы механизмы», — рассказывает Глотов.

После этого закадровый голос говорит о том, что анализ генома может рассказать историю семьи. «Блокадный след непокоренной крови и характерный стиль поведения коренных петербуржцев уже не кажутся красивыми вымыслами...»

Запись фильма доступна на YouTube с 26 декабря. Она же опубликована на сайте «Спортивная генетика», создателями которого указаны братья Андрей и Олег Глотовы. Олег Глотов, руководитель медико-генетического центра «Жизнь», подтвердил РБК, что этот центр проводил исследование генов блокадников, которое упоминается в фильме «Блокадная кровь». «Я проводил исследование. К нам приходили блокадники, также сдавали кровь в больницах», — рассказал Глотов.

Всего ученые исследовали около 200–250 человек. Основные результаты были опубликованы в 2011–2012 годах. «В 2014 году про нас писали научно-популярную статью в Science», — рассказал Глотов.

«Мы нашли формы генов, связанные с замедленным метаболизмом, которые чаще встречаются в семьях блокадников. Условно говоря, человек, обладающий этими формами генов, более устойчив к воздействию длительного стресса и голодания. Генетика — один из факторов, который позволил блокадникам выжить в таких тяжелых условиях», — рассказал Глотов.

Пресс-секретарь Сергея Миронова Юлия Тихонова заявила газете, что партия поддерживала создание фильма и что Миронов будет на премьере в Москве. На сайте Музея Победы указано, что 18 января состоится показ фильма «Блокадная кровь», созданного творческой студией «Стелла». В описании показа упоминаются Гранин и Чилингаров, а также Миронов. На сайте «Стеллы» говорится о фильме «Блокадная кровь», выпущенном в 2017 году. «Выдвигается гипотеза, подтвержденная новейшими исследованиями генетиков и биологов, что вынужденный 900-дневный «пост», пережитый блокадниками, дал послевоенное поколение с особой петербургской ментальностью и пассионарностью», — отмечается в описании. Режиссер фильма — Элеонора Лукьянова.

«На YouTube [размещена] пиратская версия фильма», — рассказала РБК пресс-секретарь творческой студии «Стелла» Елена Барханская. «Мы направляли жалобу, но видимо, его не удалили либо разместили снова. Видно, что по качеству фильм не такой, каким должен быть», — добавила представитель творческой студии.

Предпремьерный показ этого фильма прошел еще 15 декабря в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Авторы: Андрей Гатинский, Ольга Агеева.
Теги: Владимир Путин , Сергей Миронов , генетика
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