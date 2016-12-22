Опубликовано видео пожара на нефтепроводе «Транснефти»

В Сети появилось видео пожара, произошедшего после прорыва на нефтепроводе «Транснефти» в Саратовской области. Разлилось не менее 900 куб. м нефти

Видео: Пятый канал

Пожар, произошедший после прорыва на нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк, был запечатлен на видео. Его опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видны полоса огня и сильный дым, идущий от горящей нефти.

Пожар, по информации советника президента «Транснефти» Игоря Демина, произошел на 413-м километре нефтепровода в 15:31 мск. Разлилось минимум 900 куб. м нефти вдоль трубы и дороги длиной 1,5 км.

Прорыв произошел рядом с селом Красноармейское (Саратовская область), расположенным на берегу Волги, но попадание нефти в реку «маловероятно», сказал представитель «Транснефти». «На реке лед толщиной 15 см, до реки достаточно далеко — около километра, водных артерий сейчас нет», — отметил он.

Пока что нет данных о том, что стало причиной возгорания. По словам Демина, пожар перекинулся на два дома, жители которых были эвакуированы. В региональном МЧС сообщили, что горели четыре дома, к 18:22 они были потушены, а открытое горение нефти ликвидировано.

Позднее Демин уточнил, что работа трубопровода Куйбышев —Тихорецк может возобновиться ориентировочно через 3–4 суток. Отвечая на вопрос РБК, сможет ли компания перенаправить по другим маршрутам нефть из пострадавшей трубы и обратился ли кто-то из нефтяников за взысканием ущерба, Демин признал, что ситуация с разливом нефти на трубопроводе может повлиять на график отгрузок.