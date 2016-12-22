Бывший охранник Януковича дал показания о его бегстве в Россию

Виктор Резниченко, служивший в 2014 году в охране президента Украины, рассказал в суде о последних часах его пребывания на украинской земле. Адвокат Януковича заявил, что эти показания подтверждают позицию его клиента

Виктор Янукович (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Сотрудник украинского Управления государственной охраны (УГО) Виктор Резниченко, работавший в 2014 году в охране президента страны Виктора Януковича, рассказал на допросе в суде об обстоятельствах бегства последнего в Россию, сообщает «Укринформ».

В своих показаниях на процессе в Оболонском суде, где рассматривается дело по обвинению Януковича в государственной измене, Резниченко сообщил, что до вечера 21 февраля президент Украины находился на своем рабочем месте в Киеве, а затем в своей резиденции в Межигорье, после чего вылетел в Харьков.

Сам Резниченко утром 22 февраля прибыл в Харьков в составе группы сотрудников УГО (при выезде из Киева один из автомобилей был обстрелян), задачей которой была охрана Януковича, намеревавшегося участвовать в съезде Партии регионов. Однако съезд был отменен, после чего президент Украины вместе с охраной выехал в аэропорт Харькова.

«Там были два вертолета. В один сел Янукович, несколько сотрудников охраны, во второй сел начальник службы безопасности президента Украины, семья и другие сотрудники охраны», — пояснил Резниченко.

По его словам, примерно через час после взлета пассажирам сообщили, что диспетчер авиадвижения по команде Александра Турчинова (председатель Верховной рады, на которого парламент под предлогом «самоустранения» Януковича от осуществления своих полномочий возложил исполнение обязанностей президента Украины) потребовал возвращения вертолетов в Харьков. Вместо этого вертолеты совершили посадку в Донецке.

В местном аэропорту Янукович и его сопровождающие попытались пересесть на самолет, однако их вылет заблокировали сотрудники пограничной службы, сославшись на отсутствие необходимых документов. После этого Янукович некоторое время находился в Донецке, где, по словам Резниченко, встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым, а вечером 22 февраля кортеж выехал по направлению к Бердянску (Запорожская область).

«Во время движения около Бердянска мы подъехали к сельскохозяйственному полю... Осветили его фарами, и сразу же на поле сели три вертолета Ми-8. Я так думаю, что это были вертолеты Российской Федерации», — сказал в суде Резниченко, отметив, что на вертолетах были нарисованы красные звезды, а пилоты их были в военной форме, но без шевронов.

По словам свидетеля, вертолеты, пролетев над морем, перевезли Януковича и сопровождающих его лиц в неизвестное Резниченко место, откуда вся группа на самолете Ан-26 была доставлена на незнакомый аэродром (предположительно Анапа), откуда вся группа (вновь самолетом) была доставлена в крымскую Ялту.

«Заехали или в санаторий, или в дом отдыха. Это было где-то примерно 17–18 часов, 23-го числа, где-то так. Вечером где-то после 22:00 выехали в направлении Севастополя. Заехали, кажется, это была Казачья бухта, заехали на плац воинской части российской», — сказал Резниченко.

Здесь, по словам свидетеля, к сотрудникам УГО подошел Янукович, предложивший желающим отправиться с ним «дальше» («а куда — не сказал»). После этого группа разделилась, и часть сотрудников уехали с Януковичем, а сам Резниченко (ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко говорил, что остаться на Украине решили двое из охранников Януковича) вернулся в Киев.

Комментируя показания Резниченко, адвокат Януковича Виталий Сердюк от лица защитников отстраненного от власти президента выразил Генпрокуратуре благодарность за свидетелей, подтверждающих правоту его подзащитного.

«Сегодня уже третий сотрудник УГО подтвердил, что 22 и 23 февраля 2014 года президент Виктор Янукович был в Украине. Именно в то время, когда в парламенте голосовали о его «самоустранении», — написал Сердюк на своей странице в сети Facebook.

Он также подчеркнул, что свидетель обвинения подтвердил обстрел одной из машин охраны Януковича, самоуправные действия вооруженных пограничников и другие факты.

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что Янукович был эвакуирован с территории Украины российским спецназом после того, как стало ясно, что украинского президента готовятся убить.

«Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, Министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины, его просто уничтожили бы. Там были поставлены крупнокалиберные пулеметы, чтобы долго не разговаривать. Мы приготовились вынимать его прямо из Донецка, по суше, по морю и с воздуха», — рассказал Путин в фильме «Крым. Путь на Родину», вышедшем в 2015 году.

По словам Путина, после выезда кортежа Януковича из Донецка на его поиски была направлена вертолетная группа с отрядом российского спецназа на борту, которая и доставила беглеца в Россию, откуда Янукович перебрался в Крым.

«Еще несколько дней, пока все события, связанные с переворотом, разворачивались, он находился на территории Украины. Правда, через несколько дней, когда стало ясно, что договариваться уже не с кем в Киеве, он попросил, и мы вывезли его на территорию России», — рассказал тогда Путин.