Ассистента обвинили в краже вина на $1 млн у президента Goldman Sachs

Бывшего персонального ассистента одного из операционных директоров Goldman Sachs обвиняют в краже коллекционного вина у босса на сумму более $1,2 млн. Об этом сообщает Bloomberg и The New York Times.
Обвиняемый в краже вина Николас Де-Майер был арестован в Лос-Анджелесе 16 января и доставлен в Нью-Йорк, где он ранее работал на Дэвида Соломона — президента и одного из двух ведущих операционных директоров финансовой группы Goldman Sachs, известного коллекционера редких вин.
Согласно обвинительному заключению, Де-Майер, в профессиональные обязанности которого входила доставка коллекционного вина в винный подвал дома Соломона в Хэмптоне и в его квартиру на Манхэттене, c 2014 по 2016 год украл у своего босса «сотни бутылок». Среди похищенного — семь бутылок одного из самых дорогих вин в мире — Domaine de la Romanee-Conti (Франция, Бургундия), стоимость которого составляет почти $20 тыс. за бутылку (133 тыс. 650 долларов за семь бутылок, согласно документам, на которые ссылается Bloomberg).
Украденное вино Де-Майер перепродал винному дилеру из Северной Каролины, уточняет The New York Times. Неясно, сколько денег на сделке заработал Де-Майер, а также каким образом была обнаружена кража, указывает газета. За эти действия Де-Майеру грозит до десяти лет лишения свободы.
Факт кражи был установлен в 2016 году. Соломон сразу уволил своего помощника, однако Де-Майер на некоторое время покидал США, что осложнило расследование дела, указывает Bloomberg. Задержать его удалось в аэропорту Лос-Анджелеса.
Адвокат Де-Майера не был доступен для комментариев: с общественным защитником, который представляет интересы бывшего помощника директора Goldman Sachs, не удалось связаться ни Bloomberg, ни The New York Times.