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Ростуризм предложил развивать пляжный отдых в Дагестане
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Ростуризм предложил развивать пляжный отдых в Дагестане
Общество, 18 янв 2016, 17:10
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Ростуризм предложил развивать пляжный отдых в Дагестане
Дагестан, Каспийское море, Калининград и Дальний Восток обладают потенциалом развития пляжного туризма, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Тормозит процесс, считает чиновник, неразвитая инфраструктура
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

По мнению руководителя Ростуризма Олега Сафонова в России есть регионы, которые обладают потенциалом развития пляжного туризма, однако привлечению туда клиентов мешает неразвитая инфраструктура. В числе таких регионов чиновник назвал Дагестан, Каспийское море, Калининград и Дальний Восток.

«У нас есть территории, которые могут быть потенциально интересны с точки зрения развития пляжного туризма. Это Дагестан, Каспийское море, Калининград и Дальний Восток. Но, к сожалению, там пока не развита инфраструктура», — цитирует «Интерфакс» слова Сафонова на совещании с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По словам Сафонова, в 2015 году число путешествующих по России выросло на 18% и составило 50 млн человек.

Ранее в интервью РБК глава Ростуризма говорил, что «внутренний турпродукт был абсолютно неконкурентоспособным по отношению к выездным турпродуктам, просто потому что предложения пакетных туров по России не было». Однако в конце 2014 года Ростуризм поставил перед туроператорами задачу создания в Российской Федерации пакетных туров, которые позволяли гражданам России отдыхать в стране в соответствии с международными стандартами.

«Мы надеемся, что в наступившем 2016 году предложение пакетных туров по территории нашей страны будет расширяться, что пакетные туры будут предлагаться и в Москву, и в Санкт-Петербург. Возможно, в Сибирь и на Дальний Восток. То есть эта работа активно развивается, она пользуется большим спросом среди наших граждан», — пояснил он.

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В начале января председатель правительства Дмитрий Медведев предложил поддержать субсидиями туроператоров внутреннего туризма. «Есть предложение предоставить тем из них, кто намерен сосредоточиться на национальных маршрутах, субсидии. Это потребует разработки нормативных документов. Я дам соответствующие поручения по итогам сегодняшнего совещания», — заявил тогда Медведев.

Всего туроператорам могут раздать до 2 млн субсидий на общую сумму 2,76 млрд руб.

В 2015 году произошло рекордное падение выездного туризма: только за первые девять месяцев, еще до закрытия Египта и Турции, он упал на 30%, при этом выручка туроператоров сократилась вдвое по сравнению с 2014 годом. Такого не было ни в кризис 1998 года (минус 19,6%), ни 2009-го (минус 15,7%).

Число российских туроператоров сократилось сократилось в 2015 году примерно в 2,5 раза.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дальний Восток , Каспийское море , Дагестан , пляжный туризм
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