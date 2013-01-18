Апельсины во льду

Этой зимой все Южное полушарие оказалось во власти настоящей зимы: теплые страны заметают вьюги, снег выпал даже в ближневосточных пустынях, а непривычные к таким температурам люди замерзают.

Этой зимой все Южное полушарие оказалось во власти настоящей зимы: теплые страны заметают вьюги, снег выпал даже в ближневосточных пустынях, а непривычные к таким температурам люди замерзают.

Заморозки в солнечной Калифорнии обещают убытки производителям цитрусовых. И хотя были предприняты меры, чтобы сохранить урожай, глядя на замороженные апельсины, в их спасение слабо верится.