Апельсины во льду
Общество, 18 янв 2013, 01:00
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Апельсины во льду
Этой зимой все Южное полушарие оказалось во власти настоящей зимы: теплые страны заметают вьюги, снег выпал даже в ближневосточных пустынях, а непривычные к таким температурам люди замерзают.
Этой зимой все Южное полушарие оказалось во власти настоящей зимы: теплые страны заметают вьюги, снег выпал даже в ближневосточных пустынях, а непривычные к таким температурам люди замерзают.
Заморозки в солнечной Калифорнии обещают убытки производителям цитрусовых. И хотя были предприняты меры, чтобы сохранить урожай, глядя на замороженные апельсины, в их спасение слабо верится.
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