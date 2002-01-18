Арабы-террористы расстреляли свадьбу

В городе Хадера на севере Израиля в результате нападения террориста на банкетный зал, где праздновалась свадьба, погибли 6 и ранены более 30 человек.

У входа в банкетный зал палестинец-террорист попытался взорвать привязанную к своему телу взрывчатку, но был перехвачен службой охраны. После этого террорист бросил в толпу ручную гранату. При этом несколько десятков человек получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Нападавший был застрелен полицейскими.

В Хадере, расположенной на приграничной с Западным берегом реки Иордан территории, за последние месяцы палестинцы-самоубийцы совершили ряд подобных терактов. В последнее время акции насилия участились в связи с решением ряда палестинских группировок отказаться от соблюдения перемирия, объявленного палестинским лидером Ясиром Арафатом.

Однако этим пропалестинский террористический беспредел вчера не закончился. Так, палестинские боевики открыли огонь по израильским танкам в районе городе Наблус. В результате перестрелки, завязавшейся между израильскими войсками и палестинцами, был убит лидер движения "ФАТХ", возглавляемого Ясиром Арафатом, Хамис Абдулла.

Напомним, Израиль принял решение заблокировать города Дженин, Тулькарм, Наблус и Калькилия. По сообщениям палестинцев, заблокирован также Вифлеем, однако израильская армия опровергает эти сообщения. Как заявили представители администрации Ариэля Шарона, данные меры смогут предотвратить эскалацию конфликта.

Отметим также, что Израиль не намерен прекращать процесс расширения еврейских поселений, несмотря на международное давление, заявил министр строительства Натан Щаранский.

План мирного урегулирования американского сенатора Джорджа Митчелла, который предусматривает окончание строительства поселений, не будет выполняться до окончания военных действий, отметил Щаранский. США призывают Израиль прекратить строительство, вызывающее протест палестинцев. По утверждениям палестинских властей, израильская экспансия является нарушением мирного соглашения. Тем не менее, Израиль настаивает на том, что расширение поселений обусловлено естественным приростом населения в них.