В Канаде подвинули здание отеля мылом

В Канадской провинции Новая Шотландия передвинули отель, построенный более 200 лет назад. Он весил 220 тонн. Для перемещения здания использовали мыло

В Канадской провинции Новая Шотландия передвинули отель, построенный более 200 лет назад. Он весил 220 тонн. Для перемещения здания использовали мыло

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