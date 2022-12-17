В центре Москвы избили замглавы департамента ЖКХ

Нападение произошло ночью в Богоявленском переулке, где расположено здание столичного департамента ЖКХ. Неизвестный окликнул пострадавшего и несколько раз ударил его в лицо

Павел Калтурин (Фото: mos.ru)

В центре Москвы избили мужчину 1990 года рождения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Пострадавший, по данным «РИА Новости» и телеграм-канала «112», оказался заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Павлом Калтуриным.

Как рассказали РБК в столичном главке МВД, нападение произошло в 00:05 в Богоявленском переулке. По словам пострадавшего, неизвестный «без предупреждения нанес ему несколько ударов рукой в область лица», после чего скрылся. Полиция начала проверку.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что речь идет о Калтурине. По информации «112», на него напали ночью, когда он вышел из здания департамента ЖКХ, расположенного в Богоявленском переулке, и направился к служебной машине. Однако в этот момент чиновника окликнул неизвестный, после чего несколько раз ударил в лицо. Нападавший уехал на такси.

Калтурин работает в департаменте с июня 2016 года, в декабре 2018 года стал замруководителя.