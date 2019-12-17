РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея. На опубликованных фотография видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.
Как сообщает «РИА Новости», в поездах заменили цветовое оформление салонов и сидений, а возле каждого кресла появились розетки и USB-разъемы.
Помимо этого в «Сапсанах» заменили освещение. Теперь пассажиры смогут регулировать яркость в зависимости от времени суток. Кроме того, в вагонах установили кулеры с питьевой водой и заменили оконные затемняющие шторы.
Также в поездах появилась отдельная детская игровая зона и специальные места для детских колясок. Они будут расположены в десятом вагоне. В соседнем от него, девятом вагоне, разместили пеленальный столик.