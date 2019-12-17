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РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
Новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах. В поездах появились отдельная детская игровая зона, места для детских колясок и пеленальный столик. В бизнес-класс добавили два купе-сьют
Фото: Пресс-служба РЖД / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея. На опубликованных фотография видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.

Как сообщает «РИА Новости», в поездах заменили цветовое оформление салонов и сидений, а возле каждого кресла появились розетки и USB-разъемы.

Помимо этого в «Сапсанах» заменили освещение. Теперь пассажиры смогут регулировать яркость в зависимости от времени суток. Кроме того, в вагонах установили кулеры с питьевой водой и заменили оконные затемняющие шторы.

Фото: Пресс-служба РЖД / РИА Новости

Также в поездах появилась отдельная детская игровая зона и специальные места для детских колясок. Они будут расположены в десятом вагоне. В соседнем от него, девятом вагоне, разместили пеленальный столик.

«В бизнес-классе были заменены кресла и добавлены два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками)», — говорится в сообщении РЖД.

В вагоне-бистро поменялся интерьер с акцентом на эргономические качества и технологичность, отметили в компании. На столиках появились дополнительные беспроводные устройства зарядки для гаджетов. Кроме того, эти вагоны оборудовали отдельной зоной для индивидуальных переговоров.

Презентация нового интерьера «Сапсана» состоится во вторник, 17 декабря, на Ленинградском вокзале, откуда обновленный состав отправится в первый рейс. Компания в ближайшие два года планирует модернизировать все 16 составов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: интерьер, «Сапсан»
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