РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

Новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах. В поездах появились отдельная детская игровая зона, места для детских колясок и пеленальный столик. В бизнес-класс добавили два купе-сьют

Фото: Пресс-служба РЖД / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея. На опубликованных фотография видно, что новый интерьер выполнен в бежевых и коричневых тонах.

Как сообщает «РИА Новости», в поездах заменили цветовое оформление салонов и сидений, а возле каждого кресла появились розетки и USB-разъемы.

Помимо этого в «Сапсанах» заменили освещение. Теперь пассажиры смогут регулировать яркость в зависимости от времени суток. Кроме того, в вагонах установили кулеры с питьевой водой и заменили оконные затемняющие шторы.

Фото: Пресс-служба РЖД / РИА Новости

Также в поездах появилась отдельная детская игровая зона и специальные места для детских колясок. Они будут расположены в десятом вагоне. В соседнем от него, девятом вагоне, разместили пеленальный столик.