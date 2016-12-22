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В Колумбии спасли похищенную родственницу Габриэля Гарсиа Маркеса
Общество, 18:56
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В Колумбии спасли похищенную родственницу Габриэля Гарсиа Маркеса
Мелисса Мартинес Гарсиа находилась в плену у вымогателей выкупа с августа этого года. Преступники требовали за ее освобождение $5 млн
Мелисса Мартинес Гарсиа (Фото: mellmrtnz / Instagram)

Военнослужащие колумбийских вооруженных сил спасли внучатую племянницу всемирно известного писателя Габриэля Гарсиа Маркеса из рук бандитов, которые похитили ее в конце августа, требуя за освобождение $5 млн. Об этом заявил президент республики Иван Дуке, передает Reuters.

34-летнюю Мелиссу Мартинес Гарсиа похитили неподалеку от города Санта-Марта на севере Колумбии. Она является внучкой Хайме Гарсиа Маркеса, родного брата нобелевскго лауреата по литературе.

«В результате скоординированной операции вооруженных сил Мелисса Мартинес Гарсиа освобождена. Это была безупречная операция агентурной и стратегической разведки, которая велась в течение нескольких месяцев», — отметил глава республики.

Ушедший в отставку директор национальной полиции генерал Хорхе Эрнандо Ньето отметил, что Мелиссу Гарсиа захватила группа преступников, входивших в прошлом в правые военизированные формирования. Он сообщил, что в ходе спасательной операции силовики захватили как минимум 15 человек.

Reuters указывает, что похищение людей с целью выкупа — нередкое явление в современной Колумбии, где недавно завершился 52-летний вооруженный конфликт, повлекший за собой гибель более 260 тыс. человек. Граждан похищают и левые партизаны, и правые военизированные формирования, и просто преступники. С 1990-х годов, по официальным данным, здесь похитили около 3 тыс. человек. В прошлом году власти зарегистрировали 193 случая похищения.

О смерти, свиньях и литературе: высказывания Габриэля Гарсии Маркеса
Общество

Габриэль Гарсиа Маркес умер в апреле 2014 года в возрасте 87 лет. Он считается одним из самых прославленных писателей Латинской Америки, признанным лидером стиля магический реализм. Романы «Сто лет одиночества» и «Недобрый час», повесть «Полковнику никто не пишет» переведены на десятки языков и не раз выходили в России. За свои литературные труды Маркес стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 1982 года и первым колумбийцем, кому присудили эту награду.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Габриэль Гарсиа Маркес , похищение , Колумбия , выкуп
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