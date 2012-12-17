Ученые: Просмотр порно ухудшает память

Немецкие ученые пришли к выводу, что просмотр порнофильмов негативно отражается на кратковременной памяти мужчин, что может серьезно осложнить им жизнь, пишет Daily Mail.

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Исследователи предполагают, что сексуальное возбуждение оказывает негативное влияние на когнитивные процессы в мозгу. К таким выводам пришли ученые из университета Дуйсбург - Эссен, проведя эксперимент с участием 28 молодых гетеросексуальных мужчин.

Средний возраст участников исследования составил 26 лет. В ходе эксперимента им показывали ряд компьютерных изображений - как порнографических, так и не имеющих сексуального подтекста. По ходу просмотра испытуемые должны были отмечать, являются ли одинаковыми каждая четвертая просмотренная ими картинка.

В результате выяснилось, что мужчины, рассматривавшие порнографические картинки, допустили гораздо больше ошибок, чем те, кому показывали изображения без сексуального подтекста. Первая группа дала только 67% правильных ответов, а вторая - 80%.

Результаты этих исследований позволили ученым предположить, почему некоторые мужчины с зависимостью от просмотра порно забывают о назначенных встречах, манкируют должностными обязанностями и не могут выстроить нормальных отношений с женщиной.

Частое сексуальное возбуждение негативно влияет на кратковременную память, являющуюся важной частью эффективного функционирования человека, пояснил автор исследования, аспирант Кристиан Лайер. Ученый отметил, что результаты эксперимента предстоит скорректировать, так как в нем не исследовалось влияние порно на гомосексуалистов или женщин.

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