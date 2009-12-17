В Назрани смертник подорвал пост ДПС

Число пострадавших в результате взрыва у поста дорожно-патрульной службы в Назрани выросло до 18 человек. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ингушетии, среди них 10 гражданских лиц, в том числе трое несовершеннолетних.

Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы. Также погиб террорист-смертник, который произвел взрыв.

По предварительным данным, сегодня около 13:10 мск в Назрани неустановленный мужчина, управлявший автомобилем Lada Priora, предположительно, зарегистрированным в Чечне, подъехав к стационарному посту "Волга-16", привел в действие взрывное устройство неустановленного типа. Автомобиль с октября 2009г. был объявлен в розыск ГУВД по Московской области.

По неофициальным данным, по данному факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатки).