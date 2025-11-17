Умер снимавший в кино Янковского и Лучко режиссер Николай Гибу
Молдавский режиссер и сценарист Николай Гибу скончался в возрасте 88 лет, сообщает Noi.md. Причина смерти не уточняется.
Николай Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озерное Одесской области Украинской ССР. Окончил сценарный факультет ВГИКа в 1966 году. Дебютировал как режиссер, сняв в 1970 году вместе с Юрием Борецким и Виталием Дёминым ленту «Офицер запаса».
В его фильме «Гнев» (1974) в соавторстве с режиссером Леонидом Проскуровым снимались Олег Янковский, Клара Лучко, Виктория Федорова. Среди других известных работ Гибу — «Виновата ли я...» с Кларой Лучко, «Ваш специальный корреспондент» с Андреем Мягковым, «Найди на счастье подкову» с Тамарой Семиной.
