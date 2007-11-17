Власти Колумбии конфисковали подлодку наркомафии

Колумбийские ВМФ конфисковали подводную лодку наркомафии, которая могла перевозить около 12 тонн кокаина. Эта одна из крупнейших подводных лодок бандитов, когда-либо задержанная властями Колумбии.

Как сообщается в официальном сообщении, практически достроенная субмарина из стеклопластика была найдена близ границы с Эквадором. Большая часть корабля предназначалась именно для грузов. Экипаж подводной лодки должен был состоять из четверых человек, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что наркомафия нередко использует подводные лодки для перевозки смертоносного зелья. Только с 2005 года колумбийским властям удалось захватить 11 самодельных субмарин, которые использовались для перевозки колумбийского кокаина в Мексику и США.

Колумбия является основным поставщиком кокаина на черный рынок. И хотя власти этой страны получают миллиарды долларов для борьбы с наркокартелями и боевиками, которые используют торговлю наркотиками для покупки оружия, объемы поставок зелья на американский рынок практически не снижаются.