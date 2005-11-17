В Вологодской обл. разбился вертолет Ми-2

В Вологодской области потерпел аварию вертолет Ми-2. Об этом сообщили РБК в МЧС РФ.

По данным спасателей, в 13:15 мск экипаж вертолета не вышел на связь. Вертолет совершал плановый облет газопровода Ухта-Торжок. Горящая машина была обнаружена на земле около населенного пункта Баклан (Вологодская область), о чем спасательным службам сообщили местные жители.

В результате катастрофы вертолета погибли 4 человека, один госпитализирован.

За последние несколько месяцев в России произошло несколько аварий вертолетов. 18 августа военный Ми-8 упал недалеко от Хабаровска. Причиной катастрофы, по данным штаба Дальневосточной армии ВВС и ПВО, стала техническая неисправность.

В тот же день в Ханты-Мансийском автономном округе разбился Ми-8, совершавший работу по осмотру нефтепровода. В результате аварии четверо погибли, двое получили ранения различной степени тяжести.

Вертолет Ми-2 был создан в начале 1960-х годов. Серийное производство этой машины началось в 1963 году. Позже Ми-2 по лицензии производился в Польской Народной Республике.