Общество⁠,
0

«РИА Новости» узнало об обысках по делу о смерти футболиста после драки

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Обыски прошли у фигурантов дела о драке в подмосковном Щелково, после которой скончался 20-летний футболист любительской команды Арсений Ерошевич, рассказал источник «РИА Новости». Также трем фигурантам дела — их задержали раньше — продлен срок ареста на два месяца.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Московской области.

В середине августа компания у ночного клуба избила Ерошевича после словесной перепалки. Спортсмен упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание, однако его продолжили бить. По данным Baza Sport, Ерошевич был госпитализирован с открытым переломом черепа, гематомой головного мозга и разрывом гортани. Через несколько дней он умер в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). После смерти футболиста оно было переквалифицировано на ч. 4. ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Четверых фигурантов дела арестовали. Двоих из них задержали в Нижнем Новгороде — гражданина одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и местного жителя 2001 года рождения.

Анастасия Лежепекова
драка футболист обыски Щелково
