Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли

Американский гитарист и вокалист, один из сооснователей группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер в возрасте 74 лет, сообщает Variety со ссылкой на семью музыканта.

Причина смерти пока не объявлена. В конце сентября Фрейли отменил выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Ланкастере (штат Калифорния) из-за травм, полученных при падении в своей студии, ему потребовалась помощь медиков. Представители музыканта заверили поклонников, что с ним все в порядке, но врач рекомендовал ему «воздержаться от поездок».

11 октября Фрейли отменил все концерты до конца 2025 года из-за «сохраняющихся проблем со здоровьем».

Фрейли присоединился к Kiss, созданной Полом Стэнли и Джином Симмонсом, в 1972 году. Он был ключевым участником группы с момента ее основания и автором хитов Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me.

