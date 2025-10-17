 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли

Американский гитарист и вокалист, один из сооснователей группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер в возрасте 74 лет, сообщает Variety со ссылкой на семью музыканта.

Причина смерти пока не объявлена. В конце сентября Фрейли отменил выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Ланкастере (штат Калифорния) из-за травм, полученных при падении в своей студии, ему потребовалась помощь медиков. Представители музыканта заверили поклонников, что с ним все в порядке, но врач рекомендовал ему «воздержаться от поездок».

11 октября Фрейли отменил все концерты до конца 2025 года из-за «сохраняющихся проблем со здоровьем».

Фрейли присоединился к Kiss, созданной Полом Стэнли и Джином Симмонсом, в 1972 году. Он был ключевым участником группы с момента ее основания и автором хитов Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп Политика, 02:05
Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли Общество, 02:01
В США в десятый раз провалили голосование о финансировании правительства Политика, 01:47
Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа Политика, 01:24
Reuters сообщил, что Индия вполовину сократила импорт российской нефти Политика, 01:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Пять российских аэропортов ввели ограничения на полеты Общество, 00:40
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине Политика, 00:37
Трамп заявил, что сейчас «не лучший момент» для санкций Политика, 00:33
Губернатор оценил степень повреждения энергообъектов Белгородской области Политика, 00:21
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кто переходил из ЦСКА в «Спартак» Спорт, 00:01
Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками» Политика, 00:00
В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа Общество, 16 окт, 23:44