Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли
Американский гитарист и вокалист, один из сооснователей группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер в возрасте 74 лет, сообщает Variety со ссылкой на семью музыканта.
Причина смерти пока не объявлена. В конце сентября Фрейли отменил выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Ланкастере (штат Калифорния) из-за травм, полученных при падении в своей студии, ему потребовалась помощь медиков. Представители музыканта заверили поклонников, что с ним все в порядке, но врач рекомендовал ему «воздержаться от поездок».
11 октября Фрейли отменил все концерты до конца 2025 года из-за «сохраняющихся проблем со здоровьем».
Фрейли присоединился к Kiss, созданной Полом Стэнли и Джином Симмонсом, в 1972 году. Он был ключевым участником группы с момента ее основания и автором хитов Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me.
Материал дополняется
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?