В Якутии начали строить первый мост через Лену

Мост построят к концу 2028 года. Пять лет назад глава Якутии пообещал съесть свой галстук, если переправа не появится к концу 2025-го. В 2023 году он уточнил, что переносит обещание на 2027 год

Фото: ГКУ РС(Я) «Дирекция по строительству Ленского моста»

В Якутии с установки первой буронабивной сваи началось строительство Ленского моста, сказано на сайте переправы.

«Над проектом трудились лучшие инженерные институты нашей страны. Уникальность его заключается в том, что подобные мосты никогда ранее не строились в условиях вечной мерзлоты. Убежден, что решения, заложенные в его основу, многие году будут служить будущим поколениям и дадут мощный толчок для дальнейшего ускоренного развития не только Якутии, но и всего Северо-Востока страны», — подчеркнул на церемонии глава Якутии Айсен Николаев.

Ленский мост будет сделан по вантовой технологии, высота центрального пилона составит 284,5 м, высота боковых пилонов 194,5 м. Протяженность Ленского моста достигнет 4,6 км, автодорога растянется на 14,5 км. Пропускная способность двухполосного пути — 5,3 тыс. машин в сутки. Мост планируют достроить до конца 2028 года. Строительство обойдется в 130 млрд руб. Мост станет первым в Якутии, соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем, а также федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», фактически связав восточную часть России с побережьем Охотского моря, отмечает группа ВИС, участвующая в строительстве моста. Эксперты Минэкономразвития ожидают, что экономические эффекты превзойдут инвестиции в 1,6 раза.

Построить мост через Лену неподалеку от Якутска запланировали еще в советское время. В начале 1980-х мост решили построить вместе с Амуро-Якутской железнодорожной магистралью. Но с распадом СССР строительство проекта замедлилось, железную дорогу достроили только в 2018-м, а ее конечная станция оказалась на правом берегу Лены, напротив Якутска. Проект моста через реку отложили из-за высокой стоимости, сейсмоопасности, вечной мерзлоты и других геологических и гидрологических условий.

В 2006-м к идее моста через Лену вернулись и оценили проект в 15,4 млрд руб., но достаточно средств найти не удалось. Только в начале 2020 года правительство Якутии подписало с ВИС и «Ростехом» концессионное соглашение о возведении моста. Тогда планировалось, что движение по мосту откроют в 2025 году.

В 2019 году глава Якутии пообещал съесть свой галстук, если в конце 2025 года мост не будет достроен. После того как сроки несколько раз сдвинули, в якутском правительстве стали утверждать, что обещание носит «не совсем в буквальный смысл». «Это скорее аллегория того, что будут приложены все силы и возможности для того, чтобы реализовать проект», — рассказал первый зампред регионального правительства Дмитрий Бередников.

«В начале июня окончательная проектно-сметная документация мостового перехода с учетом поправок всех заинтересованных российских структур была передана на рассмотрение Главгосэкспертизы России. Подготовительный этап завершен. Основная конструктивная часть моста должна быть готова до конца 2027 года. Вот тогда вместе что-нибудь съедим!» — сказал Айсен Николаев в 2023 году.