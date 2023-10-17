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В Армении на рабочем месте умер замглавы представительства МВД России

37-летний Вячеслав Пономарев скончался утром на рабочем месте, причина неизвестна. По предварительным данным, на его теле не было следов насилия
Фото: Gevorg Simonyan / Shutterstock
Фото: Gevorg Simonyan / Shutterstock

В Ереване умер заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на представительство.

Пономареву было 37 лет, он умер на рабочем месте. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Согласно установленному законом порядку было возбуждено уголовное производство по признакам убийства.

Портал Shamshyan передает, что информация о обнаружении тела мужчины по адресу на улице Манушяна (представительство находится в доме № 72) поступила в 9:40 (8:40 мск). По предварительным данным, следов насилия на теле умершего не найдено.

РБК направил запрос в представительство МВД России в Армении, посольство России в Армении и пресс-службу СК Армении.

Представительство занимается вопросами оформления, выдачи и замены свидетельства участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Также оно консультирует иностранцев по поводу трудовой миграции и переезда в Россию. Руководит представительством Григорий Пустовитов.

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Армения МВД
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