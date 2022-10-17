Крушение Су-34 в жилом квартале в Ейске. Главное

В Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, вскоре после взлета упал в жилом квартале. Огнем оказалась охвачена многоэтажка

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Что известно о падении самолета на дом в Ейске

Самолет Су-34 разбился во время набора высоты после взлета, сообщили в Минобороны. Он выполнял учебно-тренировочный полет. По последним данным, жертвами крушения стали три человека. До этого в дминистрации края сообщали РБК, что при крушении 19 человек пострадали, из них четверо — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое детей 8-10 лет.

Летчики смогли катапультироваться. По их словам, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.



Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что самолет Су-34 упал на многоквартирный жилой дом. Первое сообщение о крушении поступило в МЧС в 18.25. В Минобороны сообщили, что падение произошло во дворе жилого дома.

Самолет упал в районе пересечения улиц Коммунистическая и Красная, в непосредственной близости от торгового центра «Меотида». После падения загорелся дом по адресу Коммунистическая улица, 20/1.



На месте крушения возник сильный пожар, по данным МЧС, огнем оказались охвачены пять этажей девятиэтажки. В Минобороны сообщили, что горит разлившееся топливо. Площадь пожара составляет 2 тысячи кв. м, заявили в МЧС.

Точная информация о пострадавших в Ейске пока отсутствует, так как сотрудники оперативных служб города не могут провести разведку горящего здания из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов, сообщал РБК источник, близкий к МЧС.

При падении самолета пострадали 17 квартир, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — рассказал он.

В доме, загоревшемся после крушения Су-34 в Ейске, проживают порядка 600 человек, сообщил краевой оперштаб. Власти пытаются установить местоположение каждого из жильцов. Людей из дома эвакуируют, их планируют разместить в санаториях.

В 20:32 мск губернатор сообщил, что остатки самолета в Ейске потушили, а пожар в доме — локализован. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена.

Из Краснодара в Ейск отправляются специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи. «Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — цитирует ТАСС слова замгубернатора Анны Миньковой.

Реакция властей