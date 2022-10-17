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Аналитики спрогнозировали рост фармрынка до 2,9 трлн руб.

По итогам этого года российский фармрынок может достичь объема 2,8-2,9 трлн руб., прогнозируют в компании «Яков и Партнеры». Однако в ближайшие годы почти весь он может оказаться в зоне риска, предупреждают аналитики
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

По итогам этого года российский фармрынок может вырасти на 20% и достичь объема 2,8-2,9 трлн руб., следует из данных отчета консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey), с которым ознакомился РБК. По итогам прошлого года его объем составил 2,3 трлн руб.

По оценкам компании, сейчас на отечественном рынке работают 550 российских и 570 иностранных фармацевтических компаний. Несмотря на отсутствие явных ограничений, 10 компаний-производителей из «недружественных стран» уже столкнулись со сложностями из-за разрыва логистических цепочек и политической ситуации в мире, утверждают аналитики. При этом в 2023-м и последующие годы под угрозой могут оказаться 95% рынка, предупреждают в «Яков и партнеры», подразумевая импортозависимость российской фармацевтической промышленности.

Большая часть иностранных компаний прекратила инвестиции в свои российские проекты, маркетинг и продвижение, что впоследствии может привести к полному выводу их препаратов с российского рынка, считают аналитики «Яков и партнеры». По их подсчетам, доля зарубежных компаний на российском рынке сейчас составляет около 25% в бюджетном и 23% в коммерческом сегментах. Совокупно компании из «недружественных стран» занимают более половины рынка лекарств, в то время как на российских игроков приходится 36%.

Ключевыми точками роста аналитики называют разработку лекарственных препаратов, производство и дистрибуцию, а рисками для них — недостаточное финансирование и импортозависимость.

Летом РБК сообщал о комплексе мер по достижению «лекарственного суверенитета», разработанном одной из рабочих групп Министерства образования и науки. Согласно содержащемся в документе оценкам, для развития полной независимости от импортных субстанций и полупродуктов до 2030 года необходимо около 200 млрд руб.

РБК направил запросы в Минобрнауки и Минпромторг.

Около 300 инновационных лекарств могут оказаться недоступны для российских пациентов, подтверждают в аналитическом агентстве RNC Pharma, добавляя, что вывод на рынок таких лекарств в любом случае занимает 5-10 лет. При этом директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов не видит рисков полного ухода зарубежных игроков с российского рынка и считает какие-либо прогнозы на этот счет преждевременными. По его словам, в ретейловом сегменте действительно действуют некоторые негативные факторы, но связаны они в первую очередь с падением платежеспособности населения и инфляцией. «В госсекторе пока мы наблюдаем стабильность без предпосылок к сокращению объема обязательств», — добавляет Беспалов

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Из данных Headway Company следует, что всего за три квартала этого года было проведено 237 тыс. тендеров по закупке лекарственных препаратов на общую сумму 645,1 млрд руб. При этом большая часть закупок в бюджетном сегменте традиционно приходится на последний квартал года, когда госзаказчики стремятся сформировать запас лекарств перед новым годом и освоить выделенные средства. Доля отмененных процедур не превысила прошлогодний уровень и составила 29% по числу и 17% в денежном выражении (111 тыс. тендеров на сумму 136,5 млрд руб.).

На коммерческий сегмент (аптеки и маркетплейсы) приходится около двух третей российского фармрынка. По подсчетам отраслевого маркетингового агентства DSM Group, за восемь месяцев этого года он вырос на 22,1% в денежном и на 1,4% в натуральном выражении: было продано 3 млрд упаковок лекарств на сумму 897,8 млрд руб. Средняя стоимость упаковки составила чуть меньше 300 руб. В то же время, по данным аналитического проекта Tinkoff Data, средний чек россиян в аптеках в январе-сентябре 2022 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 695 руб.

По словам источника РБК на аптечном рынке, санкции и геополитическая ситуация не затронули всерьез действующих в России производителей лекарств и не затронут в будущем. Собеседник оценивает рост фармрынка в 4% в 2022 году и называет такой темп стагнацией. «Мы не ожидаем в этом году сезонного всплеска, поскольку из России уехала довольно большая платежеспособная прослойка покупателей, которые могут себе позволить находиться год или два за границей», — заключает он.

В аптечной сети «Ригла» (занимает первое место в рейтинге ТОП-200 по объему выручки за первое полугодие 2022 года, по данным Vademecum) РБК сообщили, что не наблюдают оттока зарубежных компаний на рынке. Еще один игрок фармрынка на условиях анонимности сообщил, что зарубежные фармкомпании урезали бюджеты на продвижение в медиа, но условия контрактов с ними не изменились. Тем не менее он признает, что выполнить условия соглашения с российскими производителями лекарств стало проще. Пока «окончательно ушла» из России только американская Bristol-Myers Squibb (BMS), остальные же компании могут найти способ реструктурировать свою работу так, чтобы не подпадать под санкционные риски, говорит эксперт в области госзакупок Алексей Федоров.

«Мы оцениваем ситуацию в целом скорее оптимистично, по итогам текущего года общая динамика на рынке (по всем сегментам) будет находиться в интервале 17-22%», — говорят в RNC Pharma. Перспективы 2023 года заметно скромнее: при сохранении текущих условий в отношении макроэкономики, регуляторики и политических процессов в лучшем случае будет прирост на уровне 5-9%, полагают в агентстве.

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Теги
Александр Осипов
фармацевтический рынок Военная операция на Украине санкции иностранные лекарства Яков и Партнеры
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