В Петербурге умер бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов

При Аксенове в павильонах «Ленфильма» снимали такие фильмы, как «Зимняя вишня», «Мой друг Иван Лапшин». Он умер в больнице, куда попал с COVID-19

Виталий Аксенов (Фото: Семён Лиходеев / Global Look Press)

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни умер бывший директор «Ленфильма», режиссер Виталий Аксенов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«Виталий Аксенов скончался в больнице», — сказали в киностудии, добавив, что информация о прощании и похоронах будет позднее. Причину смерти там не уточнили.

«У него был поставлен ковид, в больнице с ковидным отделением он лежал с нетяжелой формой. Ему стало легче, его из реанимации перевели в обычное отделение за два дня до кончины», — сообщила РБК заведующая кафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Константинова

Виталий Аксенов родился 21 марта 1931 года. В 1954 году окончил филологический факультет Ростовского университета. В 1965 году завершил обучение на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа). С 1971 по 1982 год Аксенов занимал пост директора «Леннаучфильма», далее возглавил киностудию «Ленфильм» и руководил ею до 1987 года.

За период руководства Аксенова в павильонах студии были сняты фильмы «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Зимняя вишня» (1985), «Проверка на дорогах» (1985), «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» (1986) и другие. Параллельно Аксенов занимался режиссерской деятельность. Он стал известен благодаря таким картинам: «Как стать звездой» (1986), «Музыкальные игры» (1989). В 1990-е Аксенов выступил одним из режиссеров сериала «Улицы разбитых фонарей». Свою последнюю картину «Пробуждение Монплезира» Аксенов снял в 2014 году.